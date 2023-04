TSE lança na terça (18) exposição “Eleições e Povos Indígenas”

Nessa terça-feira (18), às 18h30, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inaugura a exposição fotográfica Eleições e Povos Indígenas, uma das ações da Corte para celebrar o mês em que se comemora o Dia dos Povos Indígenas (19 de abril). A mostra tem o objetivo de dar visibilidade a projetos da Justiça Eleitoral (JE) que estimulam e promovem a participação dessa população no processo eleitoral, garantindo aos povos originários o direito ao exercício da cidadania.

A exposição, que ficará montada no Salão Nobre do edifício-sede do TSE inicialmente até meados do mês de julho, foi preparada em conjunto pelas Secretarias de Comunicação e Multimídia (Secom) e de Gestão da Informação e do Conhecimento (SGIC) do TSE, assim como pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

Visibilidade

“São novos capítulos que a Justiça Eleitoral vem construindo com mais atenção a esses grupos da nossa sociedade democrática”. Assim descreve a assessora-chefe do Núcleo de Inclusão e Diversidade do TSE, Samara Pataxó, sobre a exposição inédita e as demais ações da JE em favor dessa população. Como indígena, nascida na região do litoral sul da Bahia, ela considera que a Justiça Eleitoral segue avançando em políticas para grupos sub-representados.

“É importante trazer a mensagem da existência dos povos indígenas por meio da arte, da fotografia ou de uma pintura. A arte tem o poder de comunicar, de denunciar e de causar reflexão. Aquilo que a gente fala talvez não tenha tanto destaque quanto o que as pessoas veem. A exposição, portanto, é um convite à sociedade, ao público que frequenta o Tribunal, aos servidores também de outros poderes para que possam enxergar o outro, os povos indígenas, buscando entender um pouco mais sobre suas necessidades e suas lutas”, enfatiza.

Entre imagens e fotografias que retratam esses trabalhos, a exposição também apresenta um exemplo de simulação de voto na urna eletrônica em idioma indígena e cartilhas bilíngues voltadas a diferentes comunidades indígenas.

Além disso, as pessoas que visitarem a mostra poderão assistir ao documentário produzido pela Secom/TSE Seção 37: a urna chega ao povo Marubo, que registra a instalação de uma seção eleitoral junto ao Povo Marubo, na aldeia Maronal, situada no Vale do Javari (AM).

Com informações do TSE