TRF-4 aprova juiz para o comando da 13ª Vara Federal de Curitiba

Foi aprovada nesta segunda-feira (27/11) pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) a transferência do juiz Danilo Pereira Júnior para o comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, que toca os processos que restaram da finada “lava jato”. A decisão foi unânime.

Pereira Júnior vai ocupar a vaga deixada pelo juiz Eduardo Appio, que estava afastado do cargo desde maio deste ano, após representação apresentada contra ele pelo desembargador Marcelo Malucelli, do TRF-4. Segundo o magistrado, Appio ligou para o seu filho depois de uma decisão que restabeleceu a prisão do advogado Rodrigo Tacla Duran.

Em outubro, Appio fechou acordo com o Conselho Nacional de Justiça. A tratativa não incluiu confissão de culpa sobre a acusação que motivou o processo administrativo disciplinar movido contra ele no TRF-4. Appio vai para a 18ª Vara Federal de Curitiba.

A escolha de Pereira Júnior para o comando da 13ª Vara Federal obedeceu o critério de antiguidade. Ele ingressou na magistratura federal em 1996, atuou como juiz auxiliar no gabinete do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, até 2014 e substituiu alguns membros do TRF-4 durante suas férias.

Além de Pereira Júnior, os juízes Fábio Nunes de Martino e Diego Viegas Véras também concorriam ao posto.

Com informações do Conjur