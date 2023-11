Nomes de Dino e Gonet devem ser aprovados com tranquilidade no Senado

Flávio Dino, 55, indicado para uma cadeira no STF (Supremo Tribunal Federal), e Paulo Gonet, 62, para o comando da PGR (Procuradoria-Geral da República, correspondem a dois nomes que serão aprovados, sem susto, pelo Senado Federal, se atendendo às expectativas do Governo.

A indicação de Dino e de Gonet contempla uma ala do tribunal integrada por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e representa derrota para uma ala do PT ligada à presidente do partido, Gleisi Hoffmann.



A sabatina de Dino na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) já foi marcada para o dia 13 de dezembro, e o senador Weverton Rocha (PDT-MA) foi designado como relator. A de Gonet deve ocorrer na mesma semana, de forma que ambos possam ter a aprovação no plenário do Senado confirmada ainda neste ano.