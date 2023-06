TRE-AM assinou termo de cooperação para melhor informar eleitores indígenas

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Jorge Lins, encontrou-se com o Cacique Ismael Munduruku, líder da comunidade Parque das Tribos, e Isael Munduruku, advogado e Diretor Presidente do Instituto dos Direitos Indígenas, para assinatura de termo de cooperação que tem o objetivo de potencializar as comunicações da Justiça Eleitoral do Amazonas perante os povos indígenas do Estado.

O termo aproveita o grande potencial do Parque das Tribos, que abriga aproximadamente 5 mil indígenas de 35 etnias, com 17 idiomas diferentes, boa parte vindos de municípios do interior do Amazonas.

Essa diversidade linguística permite que os comunitários ali radicados possam ser intérpretes em peças de divulgação que informem acerca das eleições para os muitos cidadãos que não possuem o domínio da língua portuguesa.

Os líderes que compareceram ficaram muito satisfeitos com o acordo, asseverando o Diretor Presidente da Instituto signatário do acordo que “este é um dia histórico para nós, dos povos indígenas, pois este Termo é uma demonstração de respeito pelas nossas líguas e nossas culturas. Somos todos muito gratos ao Presidente do TRE-AM por essa ação”.

O Presidente, Desembargador Jorge Lins, agradeceu aos presentes e afirmou que “este é um caminho natural, em um estado no qual convivem tantas etnias, culturas e línguas diversas”.

Com informações do TRE-AM