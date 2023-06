Justiça torna réu por feminicídio, jovem que matou namorada no ES

A pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Justiça tornou réu, por feminicídio, Matheus Stein Pinheiro, de 24 anos, acusado de matar a namorada Ana Carolina Rocha Kurth, em 15 de maio de 2023, no apartamento em que eles viviam no Centro de Vitória. A decisão também converte a prisão temporária do jovem em preventiva e determina que ele vá a júri popular.

O MPES, por meio da Promotoria de Justiça do Júri de Vitória, pediu, na denúncia, que o acusado responda por homicídio qualificado em virtude de o crime ter sido praticado por motivo torpe, dificultando a defesa da vítima, com emprego de meio cruel, contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Ainda no pedido aceito pela Justiça, o Ministério Público requereu que Matheus Stein Pinheiro pague uma indenização por danos materiais e morais para os familiares da vítima.

Com informações do MPES