TJ-RJ planeja campanhas contra assédio e discriminação institucional

O recém-instituído Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero e de Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação (Cogen) do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concentrará sua atuação em campanhas de prevenção e de acolhimento, por meio de cartazes e redes sociais.

“Nós queremos que os servidores e servidoras, magistrados e magistradas, colaboradores e colaboradoras saibam que o comitê existe, conheçam a nossa missão e fiquem à vontade para nos procurar”, disse o desembargador Wagner Cinelli, presidente do comitê.

O Cogen fez sua primeira reunião do ano na segunda-feira passada (3/4), para debater a elaboração de um cronograma de trabalho com os novos integrantes e traçar as metas do biênio.

O comitê tem um canal permanente, chamado Espaço de Acolhimento, para escuta, acompanhamento e orientação às pessoas afetadas por assédio e discriminação no âmbito institucional.

“Nós queremos vincular a Ouvidoria e todos os outros canais para a acolhida não só de mulheres, mas de todos aqueles que se sintam submetidos à situação de assédio ou de qualquer outro tipo de violência institucional, familiar ou pessoal. É importante destacar que ninguém ficará exposto. É garantido o sigilo no procedimento administrativo para que as questões sejam resolvidas”, explicou a vice-presidente do comitê, desembargadora Patrícia Ribeiro Serra Vieira.

Com informações do Conjur