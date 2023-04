Suicídio ou assassinato? Seguem as investigações da morte da brasileira na Argentina

A justiça argentina mantém preso o empresário Saénz Valiente, suspeito pela morte da brasileira Emmily Rodrigues, de 26 anos, que veio a óbito após a queda do sexto andar de um prédio, no bairro do Retiro, em Buenos Aires/Argentina. A prisão é de natureza temporária e emergencial, e a justiça argentina tem prazo até a próxima terça feira para declarar a não necessidade da prisão ou ser imprescindível mantê-la. A medida equivale à prisão temporária, no Brasil.

A defesa de Saénz crê na liberação do empresário que se diz inocente. Ocorre que a família de Emmily acredita que a brasileira foi vítima de feminicídio. Na versão do empresário, a vítima teve um ‘surto psicótico’ e se jogou do andar à baixo. O suspeito disse que no dia da tragédia tentou ligar duas vezes para a polícia pedindo ajuda.

A tese de suicídio da brasileira não é aceita pelo advogado que representa os pais da modelo morta. Ignacio Trimarco comentou que restou identificado na autópsia que que Emmily tentou reagir a algum tipo de ameaça.

Há testemunhas que indicam que dizem terem visto a vítima ‘se segurando e acenando na janela para que pessoas a vissem pedindo ajuda’ e chamassem a polícia. As investigações prosseguem com as autoridades argentinas.