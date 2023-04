Possível discurso transfóbico de Gagliasso será apurado por Procurador no Rio de Janeiro

No Rio a Procuradoria Regional Eleitoral determinou a abertura de um procedimento para investigar Thiago Gagliasso por possível prática de transfobia em um discurso usado contra uma colega parlamentar trans Dani Balbi do PC do B. O discurso ocorreu no final do mês de março deste ano.

Dani Balbi falava na tribuna do parlamento sobre o seu projeto que prevê punição mais rígida para casos de preconceito por questões de gênero praticados por agentes púbicos e também estabelecimentos comerciais.

Thiago, que é irmão do ator Bruno Gagliasso, aproveitou da ocasião e fez referência ao caso de uma mulher, que, num banheiro, em Brasília, teria questionado uma pessoa de aparência masculina.

Gagliasso mostrou a foto de uma figura masculina, indagando dos demais se concordavam se a figura era masculina. E prosseguiu: Talvez. Não sei que ‘cão catraz é esse aqui. Mas vamos lá! Aí, o que acontece?’

‘Imagina em um restaurante, em que o pai está ali, a família, ou você com sua namorada, ou até mesmo uma mulher qualquer com outra namorada. Não estou entrando neste mérito, Aí a pessoa realmente vai ao banheiro, sai um cão catraz de barba. O que você faz?”, questionou Gagliasso.