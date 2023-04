Soraya protesta contra adiamento de leitura do requerimento de CPI mista

Em pronunciamento na terça-feira (18), a senadora Soraya Thronicke (União-MS) defendeu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito mista para investigar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A parlamentar disse que a vontade de parte dos deputados e senadores tem sido ignorada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ela disse considerar a atitude um “golpe”. Pacheco adiou a sessão do Congresso para o dia 26 de abril, quando haverá análise de vetos, a votação de projetos de lei e poderá ser lido o requerimento para a instalação da CPI mista.

— É muito pior do que o ocorrido no dia 8 de janeiro, muito pior. É aviltante para todos nós tentarmos investigar uma tentativa de golpe de Estado, sendo que estamos tendo um golpe dentro da nossa Casa. Uma pessoa, única e exclusivamente, o presidente da Casa se negar a decidir, a proceder conforme determina a legislação, conforme determina o Regimento Interno — e simplesmente sozinho. Isso é ditadura. Estamos sendo completamente ignorados. A nossa vontade, a nossa assinatura não vale de nada — declarou a senadora.

Para Soraya, o fato de os outros Poderes investigarem os atos golpistas não é justificativa para o que seria uma omissão do Congresso.

— Se os outros Poderes estão investigando ou não, nunca foi requisito de abertura de CPI. Nunca, nunca. Portanto, é mais grave do que absolutamente tudo o que ocorreu no dia 8, porque é um golpe praticamente silencioso — afirmou Soraya, que foi autora de requerimento de uma comissão parlamentar de inquérito no âmbito do Senado, que terminou arquivado.

A senadora disse que, depois de ter seu requerimento arquivado, não chegou a assinar o pedido de CPI mista.

— Convoco os Senadores que não assinaram a assinarem a CPI também. Eu só não assinei o requerimento de CPMI ainda — ainda — por um simples motivo: a CPI nasceu, e todas as CPIs, todas as investigações devem nascer com perguntas, e não com respostas. Ao que me parece, esta CPMI nasce com respostas, já tem até relatório pronto! Então, para que investigar quando você já tem certeza e já aponta os dedos, já incrimina e já condena? Espera aí. Então para que investigar?

Fonte: Agência Senado