Sob o fundamento de abandono a regra de disciplina, agressor de Moraes é expulso de partido

O Tribunal Superior Eleitoral anotou a expulsão de Roberto Mantovani Filho, do quadro de filiados do PSD, motivado por quebras de regra de disciplina. Mantovani é suspeito de agressão ao Ministro Alexandre de Moraes, no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. O PSD, anteriormente, havia se manifestado que adotaria providências à respeito e contra o seu filiado.

A iniciativa da expulsão foi do Presidente do Partido Social Democrático, Gilberto Kassab, que invocou o caso como infração disciplinar, firmando que houve prévia consulta a integrantes da cúpula do partido político, além de lideranças da sigla partidária. A defesa do empresário se manifestou.

“Surpreendem atitudes precipitadas como essa, em que um homem com passado ilibado, com uma admirável história de vida, é ‘julgado’ por ato que nem mesmo foi apurado nas instâncias próprias. O tempo evidenciará o desacerto e a injustiça cometida com essa esdrúxula e equivocada decisão do PSD”, disse o advogado Ralph Tórtima Filho.