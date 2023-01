Seguro cobrado em financiamento de veículo sem informações claras deve ser restituído pela justiça

O Desembargador Lafayette Carneiro, do Tribunal de Justiça do Amazonas, firmou pelo direito de um consumidor reaver valores em dinheiro de um seguro de financiamento que foi indevidamente emitido via boleto, em seu nome, para pagamento à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento. A ação de restituição foi julgada procedente a favor de Almir Beltrão e contra a financiadora, por se considerar ausência de informações claras sobre o produto ao financiado.

Após a compra de um veículo financiado, o consumidor contestou a cobrança de um seguro, em ação de restituição na justiça cível, em Manaus, logrando vitória na causa. A financiadora não concordou com os fundamentos de sua condenação, mas saiu derrotada no recurso.

Em nova impugnação contra a decisão reclamada, a Corte de Justiça concluiu que a financiadora não demonstrou a contrariedade da decisão atacada à jurisprudência consolidada sobre a matéria, como alegou a financeira, e manteve válida a decisão da turma recursal.

Na reclamação, a empresa levou ao Tribunal de Justiça os argumentos de que a decisão da Turma Recursal esteve em dissonância com precedentes vinculantes produzidos pelo STJ.

O julgado concluiu, entretanto, que ‘não é qualquer precedente jurisprudencial que dá ensejo ao manejo da reclamação, isto porque somente aqueles capazes de vincular os demais órgãos do Poder Judiciário podem ser invocados como fundamento jurídico para a sua utilização, até para que seja evitada a banalização do instituto’.

Processo nº 4007946-35.2021.8.04.0000

Leia o acórdão :