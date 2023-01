As investigações sobre os atentados à Democracia ‘não esbarram em salvaguardas constitucionais’

O Ministro da Justiça do Governo Lula, Flávio Dino, no comando das investigações sobre os atos antidemocráticos, não descartou a participação de pessoas com foro privilegiado, como parlamentares, seja por instigação, e que decorreram na prática de atos terroristas no último dia 08 de janeiro em Brasília. Sobre essa matéria, Dino foi enfático: “Ninguém tem salvaguarda absoluta para não ser investigado’.

Os prejuízos dos atos terroristas que destruíram o patrimônio público na sede dos três Poderes, em Brasília, estão avaliados em mais de R$ 10 milhões de Reais, além de danos imateriais que ainda não foram totalmente levantados.

Na linha investigativa, vários de tipos de participação estão sendo investigados, desde uma pequena atuação até a maior, e aí se envolve financiadores, seja de que dimensão for esse financiamento, incitadores, planejadores, preparadores e executores.