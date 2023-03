Sandro Fantinel é indiciado por racismo após falas contra baianos

A defesa de Fantinel afirmou que em seu depoimento o vereador manifestou arrependimento pelo discurso e admitiu ter se excedido durante a fala na tribuna.

Paralelamente à investigação policial, a Câmara de Caxias aprovou a abertura de um processo de cassação. A comissão processante, que apura o caso, entregou a ele uma cópia do documento com as quatro denúncias por quebra de decoro parlamentar. O colegiado, instalado desde o início do mês, terá 90 dias para concluir o processo.

Fantinel também foi expulso do Patriota pela Executiva Nacional do partido em função da repercussão do caso. Com informações da Agência Brasil