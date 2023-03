Professora que esqueceu de juntar provas do direito à promoção tem pedido liminar negado

Professora da Seduc que pediu a gratificação de curso mas esqueceu juntar documento que demonstrasse a titulação que permitiria o reconhecimento de que houve omissão da autoridade administrativa, indicada como competente para promoção na carreira, tem liminar negada em Mandado de Segurança . O Tribunal de Justiça do Amazonas, deliberou que, sem prova pré fabricada da omissão ilegal que permita aferir o direito líquido e certo, não há como atender a segurança vindicada. O julgado foi relatado pelo desembargador Yedo Simões de Oliveira.

O cabimento do mandado de segurança não é irrestrito e se condiciona à necessária demonstração do direito líquido e certo imputado como alvo de violação por abuso de poder da autoridade dita coatora. O direito e a sua violação devem ser comprovados de plano quando da impetração da ação.

Se o interessado invoca para si o direito líquido e certo, esse se constitui por uma pretensão legítima que se insere dentro dos fatos que são revelados e que permitem sua demonstração prévia. Não ocorrendo esses requisitos, não há prova pré constituída, e se inexistentes, não comporta ação de mandado de segurança . A impetrante, embora professora, não demonstrou que tinha a titulação prevista para fazer jus à promoção dita omissa.

A garantia constitucional a ser obtida via mandado de segurança implica que tenha ocorrido, necessariamente, a violação a direito líquido e certo, que é condição da ação. Se o impetrante não tem esses elementos para propor a ação, deve se valer de outras ações para se legitimar o alcance da pretensão jurídica idealizada. Se usar do mandado de segurança , deve ter provas prévias, demonstrando imediatamente a ilegalidade.

Processo nº 07008919-48.2020.8.04.0001

