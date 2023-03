Pleno do TJAM realiza remoção de juízes em comarcas do interior

O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas realizou na sessão desta terça-feira (14/03) a análise de seis processos de remoção de juízes para comarcas do interior do estado, conforme os editais publicados, de nº 10/2023 – PTJ a 15/2023 – PTJ.

Pelo Edital n.º 10/2023 – PTJ, para a 1.ª Vara da Comarca de Coari, pelo critério de antiguidade, o único inscrito foi o juiz André Luiz Muquy, removido por unanimidade pelo colegiado.

Para a 2.ª Vara da Comarca de Iranduba (edital nº 11/2023 – PTJ), pelo critério de merecimento, foi aclamada a juíza Nayara de Lima Moreira Antunes.

Para a 1.ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Manacapuru (Edital n.º 12/2023 – PTJ), foi aclamado o juiz Marco Aurélio Plazzi Palis, pelo critério de antiguidade.

Para a Vara Única da Comarca de Rio Preto da Eva, pelo critério de merecimento (Edital n.º 13/2023 – PTJ), foi realizada votação em sistema e escolhido o juiz Saulo Góes Pinto para a vaga.

Pelo Edital n.º 14/2023 – PTJ, de remoção para a Vara Única da Comarca de Urucará, por antiguidade, foi aclamado o juiz Leonardo Mattedi Matarangas.

E pelo edital n.º 15/2023 – PTJ, para a Vara Única da Comarca de Manaquiri, pelo critério de merecimento, foi aclamada a juíza Virgínia Morosin Rodrigues. Com informações do TJAM