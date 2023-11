Plano de Contratações e Aquisições do TRT-11 para 2024 supera R$ 48 milhões

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) aprovou o Plano de Contratações e Aquisições (PCA) de 2024, que prevê investimentos que superam R$ 48 milhões. O documento é previsto pela Resolução n.º 347/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e está ligado aos princípios do planejamento, transparência, eficiência, economicidade e sustentabilidade.

Aprovado por meio da Portaria 655/2023/SGP, publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) do último dia dia 27 de outubro, o PCA 2024 está alinhado com os objetivos estratégicos da Corte, que são:

● Garantir a prestação de um serviço de justiça célere, eficiente e acessível à população;

● Promover a valorização dos servidores e magistrados;

● Investir em tecnologia da informação e comunicação;

● Promover a sustentabilidade.

O montante previsto no PCA 2024 será destinado a diversas áreas, como tecnologia da informação, infraestrutura, bens de consumo e serviços. O presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, destaca que a transparência é um dos pilares essenciais desse plano, uma vez que todas as ações e aquisições serão divulgadas de forma clara e acessível à sociedade. “Dessa forma, a população terá a oportunidade de acompanhar de perto as decisões e investimentos do TRT-11, fortalecendo ainda mais a confiança na instituição. Além disso, o plano reforça o compromisso do tribunal com a eficiência administrativa, buscando processos mais ágeis e alinhados com as melhores práticas de gestão”, explica.

De acordo com o dirigente, o PCA contribuirá para a maturidade e alcance dos objetivos institucionais. O plano foi elaborado pela Coordenadoria de Governança de Contratações e Obras (Coogovco) com o apoio das mais diversas áreas do tribunal. O diretor da unidade que coordenou os trabalhos, Eduardo Rodrigues da Cruz, diz estar confiante de que o Plano se constitui numa ferramenta útil de governança. “Desde seu nascimento, o PCA está auxiliando não só o planejamento, mas gerando um diagnóstico estratégico das contratações”, informa.

Com informações do TRT-11