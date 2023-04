Penas para homens que invadiram residência em SP para roubar passam dos 46 anos de prisão

Dois homens que invadiram uma residência em Igarapava (SP), agrediram os moradores e fugiram levando pertences das vítimas foram condenados após denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Filipe Teixeira Antunes. Somadas, as penas determinadas pela Justiça de acordo com o artigo 157 do Código Penal ultrapassam os 46 anos de prisão, sendo de 21 anos para um dos réus e de 25 anos para o outro, ambas em regime fechado.

Em 10 de dezembro de 2022, os homens ingressaram na casa, anunciaram o assalto e renderam as vítimas amarrando suas mãos com lacres plásticos. Entre os moradores havia uma idosa, uma pessoa enferma e uma criança de 7 anos. Um morador foi jogado ao chão pelos criminosos, ficando sem a máscara que usava para respirar. Ao tentar socorrer o pai, outra vítima foi atingida com coronhadas na cabeça.

Na ocasião, os réus roubaram dinheiro, joias e um automóvel.

Com informações do MPSP