Parlamentar diz que Ministros do STF e TSE praticam condutas ilegais e reforça incentivo a CPI

O Deputado Marcel Van Hattem, do Novo, do RS, quer uma CPI que investigue ações do STF e do TSE-Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal Eleitora, respectivamente. O alvo dessas investigações é o de apurar, segundo o parlamentar, a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal e outras condutas praticadas por Ministros.

Marcel van Hattem é próximo dos parlamentares que na última legislatura foram alvo de operações decorrentes do inquérito das Fake News, relatado por Moraes, no STF, incluindo o ex-deputado Daniel Silveira, aliado de Bolsonaro.

No ano passado, Silveira foi condenado por incitação à violência, e diversos parlamentares do círculo de Bolsonaro tiveram suas redes sociais suspensas por decisão de Moraes. Agora, Hattem encaminha mensagens a colegas do parlamento pedindo que apoiem uma CPI volta conta o STF e o TSE.