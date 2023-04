Os 100 dias do Governo Luís Inácio Lula da Silva se completam com incertezas

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva completará amanha, dia 10 de abril,100 dias de governo e um balanço geral da administração revela que ainda não foi encontrada uma marca de gestão, apenas com a readaptação de programas que se repetem e de natureza populista, como o Bolsa Família, sem incentivo ao crescimento, com altas taxas de juros e com críticas não fundadas à política adotada pelo Banco Central do país.

Com o discurso de que o Estado tem que atuar como indutor da economia, tudo não tem passado de discurso mas nenhuma medida política se revela para retirar o Brasil da crise econômica em que se encontra com uma elevada taxa de inflação, aumento do preço dos produtos e uma vida cada vez mais apertada dos brasileiros menos favorecidos.

Nas declarações de Lula se extraem desculpas que são cada vez mais nítidas e dotadas da falta de conteúdo que as justifique. Lula fala não existir milagres e na exigência de um política de crédito para motivar empresários, mas a administração federal caminha a passos lentos e diz que, como governo, faz o que pode. Mas o que devia ser realizado, já ficou para trás.