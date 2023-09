Oito juízes federais são nomeados como desembargadores federais do TRF3

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no exercício do cargo de Presidente da República, nomeou, em decretos publicados nesta sexta-feira (8/9), os juízes federais Audrey Gasparini, Silvia Maria Rocha, João Eduardo Consolim, Erik Frederico Gramstrup, Alessandro Diaferia, Fernando David Fonseca Gonçalves, Renato Lopes Becho e Rubens Alexandre Elias Calisto como desembargadores federais do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Os novos desembargadores federais foram selecionados em Sessão Plenária realizada no Tribunal no dia 16 de agosto. Também indicada na mesma sessão, a procuradora Cristina Nascimento de Melo foi nomeada como desembargadora federal do TRF3, para vaga destinada a membro do Ministério Público Federal, em decreto publicado na última quarta-feira.

Com informações do TRF3