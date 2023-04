Ministro Luís Barroso nega antecipação de aposentadoria

O Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou ontem, dia 1º de abril, sobre uma possível saída antecipada da Corte Suprema. Barroso diz que comentários sobre sua aposentadoria não passam de mera especulação. O Ministro conta com apenas 65 anos de idade, dez a menos do que o estabelecido para se aposentar por idade. Contrariando a expectativa dos que miram na sua vaga, o ministro ficará na Suprema Corte até 2033.

“É uma especulação que deve vir de alguém que está querendo a minha vaga. Eu na verdade não tenha nenhum plano nesse sentido”, arrematou Barroso no dia 1º de Abril, em declaração à imprensa. Barroso, inclusive, será o próximo presidente do STF após a saída de Rosa Weber, em outubro.

Sobre aposentadorias, no STF, o que há de concreto, é a de Lewandowski, que anunciou a antecipação de sua saída do cargo um mês antes, e a de Rosa Weber, atual presidente, que, ao completar 75 anos de idade no mês de outubro, deverá deixar concomitantemente com a aposentadoria compulsória o cargo de presidente da Corte Suprema.