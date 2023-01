Marido imobiliza mulher para que amigo cometesse estupro em São Paulo

São Paulo registra aumento de casos em violência contra a mulher. O mais novo traz registro inusitado que foi divulgado pelo G1. No mês de dezembro, no Réveillon, uma mulher de 43 anos foi imobilizada pelo próprio marido para que um amigo praticasse estupro, fato ocorrido no município paulista de Santa Cruz do Rio Pardo, interior do Estado.

O crime teria ocorrido no sábado, dia 31 de dezembro, quando a Polícia Militar foi acionada pelo filho da vítima. Na ocasião, os agressores foram presos ainda em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia.

A vítima passou por atendimento médicos na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, sem maiores dados informativos sobre seu estado de saúde. Os suspeitos respondem a inquérito policial. São Paulo registra exponencial aumento de casos no número de estupros contra mulheres.