Litigância de má-fé erroneamente aplicada pelo juiz é reformada pelo autor em recurso

O consumidor ingressou em juízo com pedido para que o juiz reconhecesse que houve pela Telefônica Brasil cobranças indevidas contra sua pessoa. Desta forma, requereu que com a declaração de inexigência da dívida, como solicitado, seu nome fosse retirado do Serasa. Com a contestação da empresa ré se juntou comprovantes de que faturas não haviam sido adimplidas, com regular contrato do Requerente. O magistrado, na origem, aplicou ao caso a litigância de má-fé, por entender que houve, por parte do autor, a alteração da verdade dos fatos. Assim, impôs o pagamento de multa processual no valor de R$ 3 mil. O autor recorreu e a sentença foi reformada em voto condutor da Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do TJAM, que relatou o julgamento.

Segundo a Relatora, a sentença incidiu em erro. O autor narrou que teve seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito de forma ilegal por parte da companhia Telefônica, porém, não alegou a ausência de negócio entabulado à despeito da prestação de serviços pela empresa ré. O autor apenas afirmou que ‘desconhecia a origem do débito’ e ‘não sabia sobre os motivos que ensejaram a negativação do seu nome no SPC’.

Sobre a condenação por litigância de má-fé houve erro crasso do juiz, porque ‘ a condenação por litigância de má fé só deve ser aplicada quando houver dolo por parte do litigante, o que não seria a situação no caso em tela, além disso a autora não logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito’, avaliou a Relatora.

De fato, o autor teve seu nome inscrito no SPC/SERASA, como alegado e por uma dívida de R$ 174, oriundo de um contrato firmado com a Telefônica, mas não litigou de má-fé.

“Após detida análise dos argumentos apresentados na inicial do autor/apelante pode se verificar que de fato, o argumento apresentado foi o de desconhecer apenas o débito e não a contratação do serviço de telefonia, inclusive em seus pedidos requer apenas a declaração de inexistência do débito e não do negócio e a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes”. Portanto, não há de se falar em aplicação de multa por litigância de má fé por alteração da verdade dos fatos, enfatizou o acórdão .

