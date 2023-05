Líderes do Controle Externo do TCE-AM realizam treinamento para dimensionar necessidades de setores

Um grupo de ao menos 20 gestores da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Amazonas (Secex/TCE-AM), entre diretores e chefes de departamento e de divisão, finalizaram, na manhã desta sexta-feira (12), o segundo encontro presencial do processo de construção de novas ferramentas do Projeto de Gestão do Dimensionamento da Força de Trabalho (GDFT) do Controle Externo da Corte de Contas amazonense.

“O Tribunal de Contas do Amazonas tem um compromisso com a eficiência e a efetividade de suas atividades, e isso passa pela capacitação de seus gestores. Esse projeto é uma iniciativa fundamental para que possamos otimizar nossos recursos humanos e garantir um serviço de qualidade para a sociedade. Parabenizo a todos os envolvidos nesse processo e reforço a importância da capacitação contínua para o aprimoramento de nossas atividades”, destacou o conselheiro-presidente Érico Desterro.

Realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp/TCE-AM), com apoio da Presidência do TCE-AM e em parceria com a Leme Consultoria, o projeto tem como objetivo central capacitar os gestores da Secex para que possam determinar, por exemplo, quantos e quais servidores são necessários para o pleno funcionamento de um setor do Tribunal.

“O Tribunal de Contas, assim como qualquer órgão público do país, possui demandas sociais, ou seja, objetivos a serem cumpridos diariamente e, também como os outros órgãos, possui recursos limitados. Caso os líderes de setores do Tribunal não tenham as ferramentas para dimensionar quantos e quais servidores são necessários no seu setor, provavelmente esse setor específico ficará defasado, sendo impossibilitado de realizar suas atribuições de forma plena”, explicou o consultor Victor Barbalho, que coordena a capacitação.

“Para evitar que esses gestores dependam do próprio poder de convencimento, o que poderia causar um desequilíbrio com base na capacidade de articulação do gestor, utilizamos o método do GDFT, que dará argumentos concretos sobre as reais necessidades daquele determinado setor”, concluiu o consultor.

Transferência de tecnologia

Ainda conforme o consultor da Leme, a ação de capacitação realizada no TCE-AM será de caráter permanente, descartando a necessidade de novas consultorias para possíveis ajustes ou mudanças que possam acontecer nos quadros da Corte de Contas amazonense.

“São os próprios gestores do TCE que aprendem a dimensionar os seus setores, ou seja, esse é um conhecimento que vai permanecer na Corte de Contas, sendo desnecessário que eu volte para uma nova capacitação no futuro. Ao fim desse processo de construção, sairemos sabendo que os gestores possuem plena capacidade de conhecimento do uso do GDFT para dimensionar as necessidades do seu trabalho”, disse.

O processo de capacitação e construção do GDFT deve continuar durante o exercício de 2023, parte com aulas e atividades virtuais, por meio de videochamadas com os consultores e gestores, e também com momentos presenciais, que devem ser divulgados via cronograma de atividades em momentos oportunos.

Com informações do TCE-AM