Justiça manda deletar vídeo em que filho de Ministro ostenta vestimenta de roupas de luxo

A Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou a remoção de vídeo das redes sociais no qual Felipe Brandão, filho do Ministro Benedito Gonçalves, aparece exibindo roupas e acessórios de grifes, com alta avaliação. Gonçalves, no TSE, foi relator do processo que resultou na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por oito anos. A juíza Flávia Babu Capanema Tancredo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou que o vídeo seja removido da internet.

Usando a defesa constitucional da dignidade da pessoa humana, a magistrada considerou que a divulgação do vídeo, além de ridicularizar o próprio Felipe, pretendia também atingir terceiros – no caso, o ministro Gonçalves. O vídeo foi publicado no dia 7 de janeiro, e acumulava mais de 2,8 milhões de visualizações e 167 mil curtidas até o despacho da Justiça do Rio de Janeiro.

A conotação do vídeo foi a de que o filho do ministro ostenta a vestimenta de roupas de luxo. A gravação foi feita pelo influenciador Anthony Kruijver em uma rua de Amsterdã, na Holanda, famosa pela presença de lojas de luxo. Kruijver costuma questionar os participantes dos vídeos à despeito de quais marcas de roupa eles estão vestindo.