Justiça Federal concede liberdade provisória à prefeito de Borba, Simão Peixoto

A Justiça Federal concedeu liberdade provisória ao prefeito afastado de Borba (AM), Simão Peixoto. A soltura dele deve acontecer ainda neste sábado (15).

Peixoto se entregou à polícia no dia 29 de maio. Ele é investigado por suspeita de comandar uma organização criminosa que realizava fraudes em licitações na Prefeitura de Borba, conforme investigação do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O esquema de fraude teria desviado mais de R$ 29 milhões dos cofres públicos da prefeitura do município.

Na decisão do Juiz Federal Marllon Souza, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Peixoto e os outros presos investigados devem ser monitorados por tornozeleira eletrônica e estão proibidos de entrar nas dependências de qualquer órgão, repartição ou dependência física da prefeitura de Borba, pelo prazo de 180 dias.

Também foi determinado que Peixoto deverá pagar fiança no valor de 80 salários mínimos. Já os demais investigados devem pagar 20 salários.