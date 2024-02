Justiça do Rio recebeu 70 torcedores detidos na partida entre Flamengo e Fluminense

Setenta torcedores foram detidos e apresentados ao Posto Avançado do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, no Maracanã, durante a partida realizada neste domingo (25/2) entre Flamengo e Fluminense pela Taça Guanabara – 2024. Os detidos infringiram artigos previstos na Lei Geral de Esportes, de Drogas e do Código Penal.

Do total, 65 torcedores foram detidos por promoverem tumulto, praticar ou incitar violência em eventos esportivos. Outros dois torcedores foram detidos por venda de ingressos com valor superior ao praticado e um outro por porte de drogas. Os casos foram arquivados. Para Daniel de Souza foi oferecida denúncia, com audiência designada para o dia 18 de junho, às 15h.

Yago Antônio da Silva e João Marcos Silva foram detidos por receptação. Para o primeiro torcedor foi concedida liberdade provisória. Já João Marcos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Fonte: TJRJ