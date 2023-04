Juiz manda banco suspender cobrança de parcelas de empréstimo fraudulento

Por constatar indício de fraude e perigo de dano ao patrimônio da autora da ação, o juiz Guilherme Salvatto Whitaker, da 1ª Vara Cível do Foro de Limeira (SP), determinou que o Bradesco suspenda o desconto mensal relativo a um empréstimo concedido pela instituição em nome de uma idosa que alega ter sido vítima de um golpe financeiro.

De acordo com o processo, a fraude ocorreu em fevereiro deste ano, em Limeira, após a aposentada receber uma ligação que, na tela do celular, anunciou o nome da Bradesco Seguros. Em seguida, um homem que disse ser funcionário da empresa falou o nome da mulher e perguntou se ela sabia de um empréstimo de R$ 15 mil, parcelado em 36 vezes de R$ 899, feito por meio de sua conta no Bradesco. A aposentada afirmou não ter conhecimento disso.

No mesmo dia, porém, o Bradesco depositou na conta da aposentada, sem autorização, R$ 5.530,29, a título de empréstimo pessoal. Além disso, gerou um boleto de cobrança de R$ 4.998, que foi descontado, deixando um saldo de apenas R$ 316,10.

Aflita, a autora foi à agência bancária. Ao falar com um atendente, soube que havia caído em um golpe e que o banco não se responsabilizava pelo prejuízo. A solução, segundo a empresa, seria pedir um novo empréstimo para saldar o valor já descontado — ideia descartada por ela.

Posteriormente, a idosa voltou ao banco para perguntar sobre as datas previstas para os descontos das parcelas do empréstimo fraudulento. Nova surpresa: foi informada de que estavam previstos descontos de 72 parcelas de R$ 400, de maio deste ano até abril de 2029, em um total de R$ 28 mil.

Desesperada, a mulher ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos materiais e morais, com pedido de liminar para suspender a cobrança das prestações.

Na ação, a advogada Ana Claudia Cintra apontou falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva do banco pela concessão indevida do empréstimo. Também pediu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova .

“Não houve qualquer precaução nas atividades desenvolvidas pelo banco requerido, que pelo risco da atividade deveria tomar os cuidados necessários para evitar esse tipo de ocorrência”, disse a advogada, após destacar que os débitos serão feitos na conta em que a aposentada recebe o benefício do INSS.

Ao analisar a ação, o juiz Guilherme Whitaker entendeu que os argumentos da autora indicam “a probabilidade do seu direito, pois indicam em tese a ocorrência de fraude”.

Ele também reconheceu a urgência do caso, ante o perigo de dano ao patrimônio da aposentada, e ordenou que o banco suspenda as cobranças. “Diante do exposto, defiro o pedido de tutela provisória para determinar que a parte requerida suspenda/cesse o desconto mensal relativo ao empréstimo descrito na petição inicial, até decisão final deste processo, bem como se abstenha de negativar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao empréstimo discutido.”

Leia a decisão.

Processo 1005150-52.2023.8.26.0320

Com informações do Conjur