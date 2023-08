Homem que mirou em desafeto mas acertou terceiro recebe pena de oito anos de prisão

O Tribunal do Júri da comarca de São Joaquim condenou um homem a seis anos e meio de reclusão por tentativa de homicídio e mais dois anos e dois meses por porte ilegal de arma de fogo, em pena que totalizou oito anos e oito meses de prisão.

O crime aconteceu em 2016, em uma casa noturna daquela cidade, quando o réu, motivado por ciúmes, tentou acertar um tiro em um desafeto mas acabou, por erro de pontaria, por alvejar terceiro que se encontrava na boate e que sofreu lesões corporais. Desta forma, ficou claro o crime por motivação fútil. No momento do disparo havia mais de 100 pessoas no local – fator que serviu de agravante por expor a risco outras pessoas.

Conforme a denúncia, no mesmo dia do crime, porém muito antes da tentativa de homicídio, o réu já portava um revólver calibre 32, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (Processo nº 00001366620178240063/SC).

Com informações do TJ-SC