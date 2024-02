Homem que matou ambulante a facadas é condenado a 12 anos de prisão

Crime ocorreu em frente a uma distribuidora de bebidas e foi motivado por uma discussão causada pelo próprio réu

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama obteve a condenação de Gustavo Freitas Sousa a 12 anos de prisão, em regime fechado, pelo homicídio qualificado do vendedor ambulante Clean Rodrigues Rocha. O Tribunal do Júri aceitou a qualificadora proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) de crime cometido por motivo fútil.

Em 29 de janeiro de 2023, por volta da meia-noite, em frente a uma distribuidora de bebidas no Gama, Gustavo Freitas Sousa desferiu quatro facadas contra Clean. Apesar de ter recebido socorro pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e de ter sido levado ao Hospital Regional do Gama (HRG), a vítima não resistiu.

O crime foi motivado por uma discussão banal, iniciada pelo próprio réu, que importunava as pessoas à saída do estabelecimento comercial. Filmagem feita por testemunhas mostra que o réu tomou os óculos de grau da vítima, guardou na cintura e depois os deixou cair, além de tê-lo agredido com uma cabeçada no rosto, ao que a vítima não reagiu.

“Foi somente depois de inúmeras investidas agressivas do acusado que a vítima, não se conformando quando o acusado lhe tomou o boné, demonstrou que não se submeteria mais àquelas agressões passivamente”, diz a peça. Nesse momento, Gustavo desferiu as facadas contra Clean.

Com informações do MPDFT