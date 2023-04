Homem é condenado por matar mãe e filha em cachoeira

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Ceilândia obteve a condenação de Jeferson Barbosa dos Santos pelos homicídios de Shirlene Ferreira da Silva, 38 anos, e da filha dela, Tauane Rebeca da Silva, de 14 anos; e a ocultação dos cadáveres. Shirlene também estava grávida de 4 meses. Jeferson foi condenado a 30 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. O júri foi realizado no dia, 13 de abril.

O Conselho de Sentença aceitou as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT): uso de meio cruel, uma vez que o denunciado efetuou vários golpes de faca contra as vítimas; e recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram surpreendidas pelos golpes em momento de lazer numa cachoeira.

O crime ocorreu entre os dias 9 de dezembro, por volta de 3 horas da tarde; e 10 de dezembro de 2021, às 10 horas da manhã, na VC 311, chácara 109, ao lado da Casa de Recuperação Sol Nascente, na Ceilândia. Shirlene e a filha foram tomar banho em uma cachoeira localizada no Córrego das Corujas e Jeferson foi até o local fumar maconha, avistou as vítimas desacompanhadas e resolveu matá-las. O réu então se aproximou e desferiu-lhes diversos golpes de faca contra as duas mulheres. Após os assassinatos, ocultou os cadáveres das vítimas, cobrindo os corpos com parte da vegetação, para apagar os vestígios do crime.

Jeferson está preso. Logo após o crime, ele tinha fugido, viajou acompanhado da mulher com a justificativa de que iria passar o Natal na Bahia.

Processo: 0700723-312022.8.07.0003

Com informações do MPDFT