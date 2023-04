Homem é condenado por latrocínio e ocultação de cadáver de ex-namorada em SP

A 1ª Vara Criminal de Hortolândia condenou homem por latrocínio e ocultação de cadáver cometidos contra ex-namorada. A pena fixada pelo juiz André Forato Anhê foi de 32 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 38 dias-multa.

De acordo com os autos, o réu manteve relacionamento com a vítima por alguns meses e, após o término, ela parou de ajudá-lo com os serviços da empresa dele. Em represália, o acusado, com a ajuda de outra pessoa não identificada, planejou e concretizou plano para matar e subtrair bens de valor, cartões de crédito e o automóvel da vítima. Posteriormente, os criminosos levaram o corpo até outro município e atearam fogo.

Para o juiz André Forato Anhê, a prova é conclusiva e impõe a condenação do réu pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver. “Vistos em conjunto, os elementos probatórios são definitivos, indicam materialidade e autoria, levando à condenação”, escreveu, ressaltando que “a conduta do acusado foi altamente reprovável, a revelar grande desprezo para com a vida de quem lhe era afetivamente tão próximo”.

Cabe recurso da sentença.