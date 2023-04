Homem é condenado a 18 anos e 9 meses de prisão por tentativa de homicídio da ex-mulher

O Tribunal do Júri de Cândido de Abreu, no Norte Central do PR, condenou a 18 anos e 9 meses de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-mulher.

De acordo com as investigações do caso, o réu – agora condenado – não teria aceitado o fim do relacionamento que mantinha com a vítima e tentou matá-la com golpes de faca e chutes. O crime ocorreu em 2002, mas somente em 2020, após a prisão do investigado, foi dado prosseguimento à ação penal relativa ao caso.

No julgamento, ocorrido nesta terça-feira, 4 de abril, o Conselho de Sentença acolheu as teses sustentadas pela Promotoria de Justiça da comarca, que apontou a prática de tentativa de homicídio quadruplamente qualificado: por motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e motivo torpe (já que o condenado pretendia vender terras pertencentes à sua ex-esposa para ficar com parte do dinheiro).

O réu já estava preso e deverá cumprir a pena em regime inicial fechado.

Com informações do MPPR