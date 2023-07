Habeas Corpus não impede que por outro motivo o suspeito de um crime seja preso

É viável o lançamento de um novo decreto de prisão contra o suspeito, não padecendo de nulidade o ato do juízo de Vara Criminal, que toma a iniciativa de nova medida cautelar constritiva de liberdade, por outro motivo, ainda mais quando a ordem de soltura, via habeas corpus, registrou a previsão dessa possibilidade. Com essa posição, o Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos negou acolhida à uma Reclamação, em voto seguido à unanimidade, na Primeira Câmara Criminal.

A Reclamação foi formulada por Mônica dos Reis e outros suspeitos, sob o fundamento de que o juízo da 10ª Vara Criminal havia descumprido uma ordem de habeas corpus emanado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. No Habeas Corpus concedido a Câmara Criminal havia deliberado que a prisão cautelar fosse substituída pela liberdade provisória, mediante condições.

Ocorre que, o motivo revigorador da prisão preventiva foi o descumprimento, pelos Pacientes, de medidas cautelares que haviam sido impostas por força do próprio habeas corpus, concedido em segunda instância, e verificados pelo juízo, como não cumpridos, conforme determinação na primeira instância. Houve mudança de endereço sem comunicação ao Cartório.

A decisão rememorou que, como previsto no próprio Código de Processo Penal ‘a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, por força de outras medidas cautelares’.

O julgado trouxe, como esclarecimento, que ‘o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”.

Os fatos debatidos no Habeas Corpus se referiram às prisões de três suspeitas em esquema de venda de imóveis de um residencial fictício no Bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, com acusações de fraudes. Os fatos ainda são apurados em processo na 10ª Vara Criminal de Manaus.

Processo de Rcl Constitucional nº 4005604-80.2023.8.04.0000

Leia o acórdão :