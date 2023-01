Foi muito pior do que a invasão do Capitólio, diz ex-Ministro do STF em relação a Brasília

“Não lembra o Capitólio porque foi muito pior do que houve no Capitólio. Lá teve resistência. E a repercussão internacional aqui é péssima. A insegurança jurídica é total para o Brasil. O que o investidor estrangeiro vai pensar disso aqui? Que é uma república das bananas”, disse Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal em relação aos atos terroristas no dia de hoje em Brasília.

Marco Aurélio disse ter ficado estarrecido. Para o ex-ministro deve ser indagado onde esteve o Estado que não teve a capacidade de prever esses fatos que foram planejados e não tenha adotado providências que esses atos estiveram a merecer.

“Refiro-me ao Estado como um grande todo, não apenas ao governo do Distrito Federal. É algo impensável ter o STF depredado, ter o Congresso Nacional depredado, como ocorreu. Vamos fechar o Brasil para balanço”, enfatizou.