Federal cumpre mandados contra grupo especializado em crimes contra o INSS

Com o objetivo de desarticular organização criminosa (Ocrim) especializada em fraudes contra beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Nacional (INSS), a Polícia Federal (PF) cumpriu nove mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de prisão preventiva em Curitiba/PR, Uberlândia/MG e Porto Seguro/BA na manhã de ontem, quarta feira.



Os mandados judiciais foram autorizados pelo juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel (PR), que determinou ainda o sequestro de imóveis, bem como o bloqueio dos recursos financeiros nas contas bancárias da organização por eles usadas. O valor chega a 10 milhões de reais por conta.



As investigações tiveram início em março deste ano e revelaram que o grupo criminoso, há pelo menos cinco anos, fazia uso de documentos falsos para se passar pelos beneficiários e sacar, de forma indevida, benefícios previdenciários, bem como abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados. Existem indícios ainda que os integrantes da Orcrim lavaram o produto dos seus crimes efetuando milhares de depósitos fracionados e não identificados em suas contas bancárias.



Os envolvidos responderão por diversos crimes, dentre os quais, organização criminosa, estelionato previdenciário, falsificação de documento público, uso de documento falso, dentre outros, com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 15 anos de prisão.

Fonte: TRF