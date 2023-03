Escola de Contas do TCE leva curso sobre a Nova Lei de Licitações a Manicoré/AM

Depois do sucesso do curso ‘Nova Lei de Licitações e Contratos’ na capital amazonense e no município de Parintins, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Escola de Contas Públicas (ECP-AM), leva a formação à cidade de Manicoré, na região do Madeira.

A capacitação inicia na próxima terça-feira (28), de 14h às 17h, no teatro Ana Elizabeth (Educandário Nossa Senhora das Graças) e terá duração de quatro dias, totalizando uma carga horária de 12 horas.

Ministrado pelo auditor técnico de controle externo da Corte de Contas amazonense, Paulo Afonso, o curso tem o intuito de aprimorar os conhecimentos dos profissionais que atuam na administração pública de acordo com as novas diretrizes da Lei de Licitações e Contratos.

O curso é voltado para jurisdicionados e público em geral. Os interessados ainda podem se inscrever pelo endereço eletrônico tceam.moodle360.com.br/ead/. A certificação será entregue para os alunos que completarem, pelo menos, 75% do curso.

Sucesso do curso em Parintins

Finalizado na tarde de ontem (23), no Centro do Idoso Pastor Lessa, o curso de capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos certificou mais de 120 representantes de Parintins e municípios adjacentes, que contou com o apoio do poder executivo da localidade que teve papel determinante para o sucesso.

Com o objetivo de formar servidores públicos municipais acerca da nova lei, a atividade faz parte do Programa de Capacitação de Jurisdicionados do Amazonas (PCJAM) para que os profissionais que atuam na administração pública possam estar atualizados acerca das novas práticas, segundo explicação do coordenador-geral da ECP, conselheiro Mario de Mello.

Ministrado entre os dias 20 a 23 de março, o curso na ilha Tupinambarana teve como ministrante o Auditor Técnico de Controle Externo, Diretor da Diretoria de Controle Externo da Administração dos municípios do Interior e Presidente da Comissão de Licitação do TCE/AM, Gabriel Duarte.

Com informações do TCE/AM