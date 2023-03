DPE-AM abre seleção de Estágio de Graduação e Residência Jurídica para atuação em Barreirinha

O Polo do Baixo Amazonas da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) lançou, nesta sexta-feira (24), o edital de processo seletivo para estágio presencial de Graduação e Residência Jurídica para atuação na Unidade Descentralizada de Interior (UDI) de Barreirinha, com jornada de trabalho de 30/ semanais. As inscrições seguem até a próxima terça-feira, dia 28.

Para a vaga de Estágio de Graduação, os interessados em participar da seleção devem estar cursando entre o 4º e o 8º semestre, ou equivalente, do curso superior de qualquer área de formação, exceto da área da saúde. O estagiário aprovado receberá bolsa mensal no valor de R$ 879,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 167,20, além de seguro contra acidentes pessoais.

Já para a vaga de estágio de Residência Jurídica, o candidato deve ser bacharel no curso de Direito. A remuneração para esta vaga é de R$ 2.032,80, além do auxílio-transporte no valor de R$ 167,20 e seguro contra acidentes pessoais.

As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico [email protected] A lista completa com os documentos e o edital completo podem ser acessados aqui.

Cronograma

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular e entrevista virtual, previstas para ocorrer, respectivamente, nos dias 29 e 31 de março. A divulgação dos aprovados deve acontecer no dia 03 de abril por e-mail ou contato telefônico.

Outras dúvidas e questionamentos devem ser encaminhados ao endereço eletrônico informado para inscrições.

Com informações da DPE-AM