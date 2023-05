Elemento identificador da pauta ideológica bolsonarista está na mira da Venire

Um dos elementos identificadores da pauta ideológica bolsonarista está sendo alvo de uma operação da Polícia Federal por meio da Operação Venire. O grupo político disseminava, sob a liderança de Jair Bolsonaro, a não eficiência da vacina contra a Covid 19, e com isso sustentava a defesa da pauta ideológica então assumida. No dia de hoje, teve início, sob as ordens de Alexandre de Moraes, uma possível derrocada dessa pauta.

Foi deflagrada no dia de hoje a Operação Venire, da Polícia Federal, com autorização do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na mira das investigações se encontram o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, assessores e aliados políticos. A Operação é deflagrada no bojo do Inquérito das Milícias Digitais. O que a Operação mira? A busca de elementos que identifiquem a inserção de dados falsos de vacinação da Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde.

O porquê? A possibilidade de inserção de dados falsos no cartão de vacinação de Bolsonaro e outros nos sistemas do Ministério da Saúde. Pode ter ocorrido a inautenticidade de informações sobre a não vacinação do ex-presidente, no sentido contrário de que o próprio Bolsonaro então disseminava.

Qual o objetivo da fraude combatida pela federal? O objetivo teria sido o de emitir certificados falsos de vacinação para pessoas que não tinham sido imunizadas e, dessa forma, permitir que elas pudessem viajar e acessar locais onde a imunização era obrigatória.

A Federal indica que, com a alteração, foi possível a emissão de certificados de vacinação com seu respectivo uso para burla usada contra países que impunham a obrigatoriedade da vacina para imigrantes.

Na manhã de hoje, sob ordem de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal fez buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e prendeu o tenente coronel Mauro Cid e outros dois assessores do ex-presidente, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro.

Há buscas autorizadas contra o deputado Gutemberg Reis. Segundo a Polícia Federal os suspeitos inseriram dados falsos de vacinas contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022.

O que justifica, para a Federal, o nome da Operação deflagrada hoje? No direito há uma frase em latim, assim identificada: ‘Venire contra factum proprium’. Numa interpretação literal significa que não é dado a ninguém se comportar contra seus próprios atos. Bolsonaristas disseminavam não ser importante a vacinação contra a Covid-19, e propagavam contra a vacina, mas estão sob suspeita de alteração de dados em sua carteira de vacinação.