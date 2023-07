DPE-AM planeja novo concurso público para 2023, com vagas para a capital e interior

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) divulgou as regras para o 5º Concurso para provimento de cargos do Quadro de Servidores Auxiliares da instituição. As vagas oferecidas são para cargos de nível médio e superior, com atuação em Manaus e no Polo do Madeira (Humaitá e Apuí).

“Hoje, o trabalho da Defensoria alcança a maior parte dos municípios do Amazonas, com isso, cada vez mais atendimentos estão sendo realizados e as demandas não param de chegar. Por isso, vimos a necessidade de ampliar nossa atuação na capital e no interior. A realização de um concurso vai garantir que mais pessoas sejam alcançadas pelos serviços da instituição,” afirmou o defensor geral, Ricardo Paiva.

O regulamento completo do certame está disponível na edição publicada no dia 5 de junho (acesse o link), do Diário Oficial Eletrônico. Serão reservadas 20% das vagas existentes por Cargo/Especialidade/Polo de Atuação, para pessoas com deficiência, e 30% para pessoas negras, indígenas e quilombolas. O total de vagas, prazo para a inscrições, data da prova, dentre outras informações, serão divulgadas posteriormente, após a publicação do edital de abertura do certamente no site da DPE-AM.

Para as vagas de analista jurídico, é necessária a formação de nível superior em Direito ou Ciências Jurídicas. Já para as vagas de assistente técnico, o requisito é ter o ensino médio completo.

O concurso terá duas fases. A primeira, constituída de prova escrita, com questões objetivas e de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda, direcionada apenas para os cargos de analista, constituída de provas discursivas, também de caráter eliminatório e classificatório.

A banca examinadora será a Fundação Carlos Chagas, entidade especializada na realização de concursos públicos. A vigência do concurso, para efeito de nomeação, será de dois anos contados a partir da publicação oficial no Diário Eletrônico da DPE, podendo ser prorrogado por até mais dois anos.