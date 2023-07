Dois homens são condenados por matar parceiro de crime

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brasília obteve, nesta quarta-feira, 19 de julho, a condenação de Jackson Sousa Casadio e Jonatha Rodrigues de Almeida pelo assassinato de Jaci Marinho da Silva. As penas foram fixadas, respectivamente, em 19 anos e 3 meses e 16 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Eles poderão recorrer em liberdade.

A sessão do júri terminou por volta das 23h. Os jurados aceitaram as qualificadoras apontadas pela Promotoria: motivo torpe (retaliação por desentendimentos na prática de crimes) e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Jaci não esperava o ataque e foi surpreendido pelos disparos).

O crime ocorreu em abril de 2014 no Setor Oeste da Estrutural. Os três eram conhecidos e mantinham relacionamento ligado à prática de crimes. Eles se desentenderam porque Jaci teria se apropriado de armas de fogo usadas pelo grupo. Na noite do assassinato, Jackson e Jonatha marcaram um encontro com Jaci a pretexto de cobrar uma dívida. Durante a conversa, Jonatha sacou a arma e disparou. Jaci não resistiu aos ferimentos.

As investigações levaram cinco anos devido à dificuldade de localizar testemunhas dispostas a prestar depoimento. Os réus eram conhecidos na região pela prática de crimes violentos.

Processo: 0717613-56.2019.8.07.0001

Com informações do MPDFT