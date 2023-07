Desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas são homenageados pelo TRT-11

Os desembargadores João de Jesus Abdala Simões e Flávio Pascarelli foram agraciados na sexta-feira (14/07) com a “Moeda de Reconhecimento” da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11.ª Região (TRT-11). A homenagem foi concedida durante o “Seminário Trabalho Seguro: Direito Fundamental”, realizado no auditório do Fórum Trabalhista, localizado na rua Ferreira Pena, Centro, e que teve palestra da ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Morgana de Almeida Richa.

Os magistrados agradeceram a homenagem do TRT-11. Para João Simões, a comenda vem em tom de lembrança, uma vez que o magistrado trabalhou como advogado naquela Corte trabalhista.

“É de uma importância muito grande ser reconhecido pelo nosso Tribunal do Trabalho, onde eu labutei por muitos anos quando advogado, há 20 anos. Tenho boas recordações de bons serviços prestados ao TRT-11 à nossa sociedade amazonense. Esse Tribunal do Trabalho foi fruto de muito trabalho, de muitas pessoas que lutaram bastante para trazer esse Tribunal, e construí-lo, da forma como hoje ele é, reconhecido pela competência dos seus membros, pela seriedade e pelo respeito às suas decisões. Portanto, por tudo isso, me sinto muito feliz em ser homenageado por esta Corte. A palavra é de gratidão”, declarou Simões, decano do TJAM e coordenador da Comissão de Acompanhamento do Prêmio CNJ de Qualidade e Metas Nacionais do Tribunal.

Ao comentar sobre a homenagem recebida, o desembargador Flávio Pascarelli dividiu a homenagem com toda a equipe da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), unidade do Tribunal de Justiça do Amazonas da qual é, atualmente, o diretor.

“Esse é um reconhecimento mais à Escola da Magistratura do Amazonas e ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Apenas estou, aqui, representando toda a nossa equipe. É um trabalho desenvolvido por todo o Tribunal, e como eu era o presidente do Poder Judiciário e depois diretor da Escola, a medalha veio para mim, mas na realidade é de todos nós”, disse o magistrado.

Os desembargadores do TJAM receberam a honraria das mãos do presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, que enalteceu todos os homenageados – no total de 19 agraciados. “É uma honra condecorar todos os senhores. Vocês são a extensão do Tribunal Regional do Trabalho da 11.ª Região, são nossos amigos, irmãos, colegas e aqui nosso Tribunal estará sempre à disposição dos senhores. E sou eternamente grato aos senhores pelo que têm feito para o aumento e a solidificação da história do TRT-11. Muito obrigado todos”, declarou Audaliphal, em discurso antes da entrega da Moeda.

A honraria

A “Moeda de Reconhecimento da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região” foi instituída através da Portaria n.º 447/2023 expedida pela Presidência do TRT-11 em 20 de junho deste ano. A insígnia é uma honraria destinada a selar os laços de camaradagem e amizade, bem como fortalecer o compromisso com a defesa da Justiça trabalhista na sociedade, e em seu anverso é gravado o lema em latim “Pluribus Unum”, expressão que significa “somos um” e que representa a unidade que emerge da diversidade dos Magistrados e servidores do TRT-11.

A criação da honraria se deu pela necessidade de reconhecer as autoridades, servidores e cidadãos que prestam relevantes serviços à Presidência e contribuem de forma relevante para a sua missão e visão institucional, bem como pelo destaque nos serviços prestados ao Tribunal, exemplificados pelos valores e princípios da Justiça do Trabalho, em especial a dignidade do ser humano e a proteção do trabalho.

Com informações do TJAM