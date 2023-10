Dentista é condenado por violação sexual

A Juíza de Direito Caroline Zanotelli, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viamão, condenou o dentista Jeferson Scaranto a nove anos e seis meses de prisão, em regime inicial fechado, pelo crime de violação sexual mediante fraude contra três vítimas. A sentença foi proferida nesta segunda-feira (2/10).

Conforme a denúncia do Ministério Público, os atos teriam sido cometidos contra pacientes, no consultório do dentista, durante atendimentos ocorridos entre abril de 2022 e março de 2023. A peça acusatória foi aceita pela justiça em 17/04/23.

O réu respondeu ao processo recluso e teve a prisão preventiva mantida pela magistrada. Cabe recurso da decisão.

Com informações do TJ-RS