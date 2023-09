Corregedora-geral da Justiça do Trabalho inicia correição ordinária no TRT-11 (AM/RR)

A ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Dora Maria da Costa, corregedora-geral da Justiça do Trabalho (JT), iniciou, nesta última segunda-feira (11/9), correição ordinária no TRT da 11ª Região (AM/RR). De forma presencial, os trabalhos correicionais ocorrem em Manaus (AM) até o dia 15, próxima sexta-feira.

No procedimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), serão verificados o desempenho geral do TRT-11, tais como os dados de movimentação processual, tempos de tramitação, observância de prazos e adequação de procedimentos às normas legais. A correição também avalia a estrutura da Escola Judicial (Ejud11), e do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputa (Cejusc – JT).

Além da ministra corregedora Dora Maria da Costa, comitiva da CGJT é composta pelo juiz auxiliar da Corregedoria-Geral, Rafael Gustavo Palumbo, que coordena os trabalhos; pelo diretor da Secretaria da CGJT, Marcelo Marques de Matos; e pelos servidores Chris Hellen Chavier Carvalho, Ednaldo de Almeida Oliveira Júnior, Francys Cristina Alves Simões, Valério Augusto Freitas do Carmo e Adriane Nascimento Dias Andrade

Abertura dos trabalhos correicionais

A ministra do TST Dora Maria da Costa foi recebida pelo presidente do Regional, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, pela corregedora do TRT-11, desembargadora Joicilene Jerônimo Portela, e pela decana do Regional, desembargadora Solange Maria Santiago Morais. Logo após a chegada ao prédio-sede do TRT-11, ela visitou a galeria dos presidentes do Regional.

Na sequencia, ela se reuniu com o presidente do TRT-11, com a corregedora regional, e com o vice-presidente, desembargador Lairto José Veloso. Em seguida, a ministra corregedora-geral, acompanhada da equipe da CGJT, do presidente do TRT-11 e da corregedora regional, fez a abertura oficial dos trabalhos correicionais no TRT da 11ª Região. A reunião contou com a participação de magistrados e servidores responsáveis pelos setores do Tribunal envolvidos na correição ordinária, para as devidas apresentações.

Logo após, a ministra Dora Maria da Costa se reuniu no gabinete da Presidência, com os desembargadores: Audaliphal Hildebrando da Silva (presidente), Solange Maria Santiago Morais, Joicilene Portela (corregedora), Lairto José Veloso (vice-presidente), Ruth Barbosa Sampaio (diretora da Ejud11), David Alves de Mello Junior (ouvidor geral), Ormy da Conceição Dias Bentes (ouvidora da mulher), Maria de Fátima Neves Lopes, José Dantas de Góis, Alberto Bezerra de Melo, e a juíza Euláide Maria Vilela Lins (convocada).

Agenda da corregedora-geral

Na terça-feira (12/9), o período da manhã foi reservado para o agendamento de compromissos institucionais. Pela parte da tarde, às 14h, a ministra corregedora-geral da Justiça do Trabalho, Dora Maria da Costa, visitará o Cejusc – JT e a sede da Escola Judicial do TRT da 11ª Região.

Na quarta-feira (13/9) das 9h30 às 12h, a ministra estará à disposição dos interessados para audiências que tenham sido previamente agendadas. Neste mesmo dia, a partir das 14h, a ministra receberá os juízes de 1º grau do TRT-11.

No quarto dia da correição ordinária no Regional, quinta-feira 13/9, no período da manhã, a ministra se reunirá com a equipe da CGJT. Pela parte da tarde, cumprirá outros compromissos institucionais.

Na sexta-feira (15/9), último dia de correição ordinária, às 10h acontece a sessão de encerramento dos trabalhos correicionais, com leitura da Ata, em sessão plenária administrativa. Às 11h30, a ministra Dora Maria da Costa receberá a imprensa para uma entrevista coletiva.

Com informações do TRT-11