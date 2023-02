Controladoria Geral da União diz que existe registro de vacina Covid 19 tomada por Bolsonaro

O Ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, informou hoje que existe no sistema do Ministério da Saúde um registro de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro contra covid-19. A vacina teria sido tomada no dia 19 de setembro de 2021 na UBS do Parque Peruche, em São Paulo. Resta verificar se esse registro é verdadeiro.

Bolsonaro, segundo consta na anotação, teria recebido uma dose da vacina da Jansen. Até antes o que se tomou como conhecimento é o fato de que Bolsonaro sempre disse que não se vacinou. A indagação então, é: São verdadeiras as anotações desse registro?

O que se pode informar é que há anotações no cartão de vacina do ex-presidente da República. Se houver uma inserção indevida, seja no sentido de colocar informações de que Bolsonaro se vacinou ou no sentido de retirar essas informações, para evitar dúvidas, os fatos são investigados no âmbito da Controladoria Geral da União.

Bolsonaro teve, como todos sabem, postura anticiência e sempre se manifestou contra as vacinas. O Ministro da Controladoria Geral da União lamenta não possar uma informação segura para a sociedade brasileira e firma que há uma investigação em curso sobre a matéria.