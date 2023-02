Cobranças irregulares da Amazonas Energia nem sempre implicam em danos morais ao usuário

O Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, do Tribunal de Justiça do Amazoans, ao julgar a ação de um consumidor contra a Amazonas Energia, em recurso dos interessados, negou a existência de danos morais, ainda que a empresa tenha se disposto com um procedimento de cobranças a maior de consumo de maneira considerada irregular. Considerou-se que, no caso concreto, o usuário do sistema de energia elétrica não sofreu negativação do seu nome, não foi vítima de suspensão do fornecimento dos serviços ou foi envolvido em qualquer outra circunstância capaz de pleitear indenização.

A empresa, ao se defender, indicou que o consumidor teria cometido um ilícito, o que a teria autorizado a proceder com a recuperação de consumo- termo que indica que a concessionária, após verificar que o consumidor foi favorecido por consumo a menor, irregularmente, a autoriza a fazer a cobrança desse mesmo consumo, após apuração. Mas essa apuração deva ser dentro do modelo prevista em Resolução da ANEEL.

“A apuração do suposto ato ilícito praticado pelo consumidor não observou o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que autoriza a empresa de energia a solicitar perícia técnica do órgão competente após a constatação de qualquer irregularidade”.

Para tanto, deve a concessionária notificar o consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-lo pessoalmente ou por meio de representante nomeado, editou o acórdão .

Processo nº 0718620-96.2021.8.04.0001

