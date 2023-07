COAF acusa movimentações atípicas nas contas de Bolsonaro

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, segundo relatório do COAF- Conselho de Controle de Atividades Financeiras, recebeu R$ 17,2 milhões via transação por Pix. Os valores correspondem aos seis primeiros meses do ano de 2023 e são consideradas movimentações atípicas. Segundo o COAF essas movimentações podem estar relacionadas a vaquinhas que Bolsonaro tenha recebido para o pagamento de multas.

Segundo o Conselho de Controle de Atividade Financeira, somente entre os dias 1º de janeiro e 04 de julho de 2023, o ex-presidente da República teve, em suas contas bancárias, o ingresso de mais de R$ 769 mil em transações via Pix que, somados a depósitos anteriores, somam R$ 17 milhões.

Os números chamaram a atenção do órgão que é submetido ao Ministério da Fazenda e analisa informações financeiras e emite alertas a autoridades a fim de combater crimes com lavagem de dinheiro. O alto valor das movimentações chamaram a atenção dos agentes do órgão, que suspeitam que essas movimentações tenham origem nas doações recebidas por Bolsonaro. Porém, há o registro da atipicidade dessas movimentações.