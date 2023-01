CNJ requisita alterações de senhas para acesso aos sistemas corporativos do órgão

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informa aos usuários de seus sistemas que, em razão da necessidade de atualização da política de segurança da informação, associada à gestão da identidade e ao controle de acesso ao Sistema de Controle de Acesso – CNJ Corporativo, base de credenciais aos demais sistemas depositados na Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), foi implementada a revogação das senhas de acesso a todos os sistemas.

Desde quarta-feira (11 de janeiro), as senhas usadas no CNJ Corporativo passaram a adotar um novo padrão de complexidade e será exigida sua renovação periódica, com a exigência, nos próximos dias, do segundo fator de autenticação (MFA).

O procedimento que envolve a mudança de senhas será imprescindível para o acesso a sistemas como o Sisbajud, BNMP, Sistac, SNBA e outros.

Para restabelecer o acesso aos sistemas do CNJ, os usuários deverão utilizar a funcionalidade “recuperação de senha”.

Link para o procedimento de mudança de senha

Importante: Para restabelecer o acesso aos sistemas do CNJ, os usuários deverão, no link a seguir, clicar na opção: “Mudança de Senha” e ao abrir a janela seguinte, clicar na funcionalidade: “Mudança de Senha”: https://www.cnj.jus.br/corporativo/

Com informações do TJAM