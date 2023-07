CJF lança página com informações sobre precatórios e RPVs

O Conselho da Justiça Federal (CJF) lançou, nesta quarta-feira (28), um hotsite com informações sobre precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs). A nova interface, acessada pelo Portal do CJF no menu principal e também em banner específico, tem o objetivo de simplificar o entendimento dos cidadãos sobre o tema, oferecendo um conteúdo didático e uma navegação fácil e intuitiva.

De forma descomplicada e layout amigável, a página explica, por exemplo, o que são os precatórios e as RPVs e esclarece dúvidas frequentes, como as diferenças entre os tipos de requisição, as formas de pagamento e a maneira de consultar se o dinheiro já foi depositado.

Além dessas informações, é possível encontrar os contatos das áreas de precatórios e RPVS dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), além de um painel que traz dados detalhados sobre os controles físicos e financeiros dos precatórios.

O hotsite foi desenvolvido pela Assessoria de Comunicação Social (Ascom) do CJF, em parceria com a Diretoria Executiva de Planejamento e de Orçamento (DP) do Conselho.

Com informações do CJF