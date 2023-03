CJF aprova Relatório Final de Auditoria Integrada de 2022

O Pleno do Conselho da Justiça Federal (CJF) aprovou, durante a sessão ordinária de julgamento do dia 20 de março, realizada na sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), em Recife, o Relatório Final de Auditoria nas Contas Anuais de 2022 – Integrada (financeira e de conformidade), junto com o Certificado de Auditoria. O processo foi relatado pela presidente do Conselho, ministra Maria Thereza de Assis Moura.

A auditoria foi realizada no âmbito do CJF, em conformidade com o Programa de Auditoria, a Matriz de Planejamento e o Cronograma de Auditoria do Conselho, bem como está em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) n. 309/2020 e com a Resolução CJF n. 677/2020. No mesmo Relatório Final, a equipe de auditoria procedeu ao monitoramento do cumprimento das recomendações emitidas nas auditorias anteriores, nas contas de 2020 e de 2021.

O objetivo das atividades foi a obtenção de segurança razoável para expressar conclusões acerca das demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias do CJF, incluindo as respectivas notas explicativas. Estima-se que o trabalho de fiscalização proporcione a melhoria das informações e dos controles internos sobre a conformidade dos atos de gestão financeira e orçamentária e dos respectivos registros contábeis, bem como sobre o processo de elaboração das demonstrações contábeis, mediante convergência para os padrões internacionais em implementação pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Os trabalhos da auditoria tiveram início em outubro de 2022 e foram executados em cumprimento à Instrução Normativa n. 84 do Tribunal de Contas da União (TCU) e às Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica (NBC TA), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Processo: 0002528-47.2022.4.90.8000

Com informações do CJF